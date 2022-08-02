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سواريز جاهز لمهمته الرسمية الأولى مع ناسيونال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 01:14 مساء
سواريز جاهز لمهمته الرسمية الأولى مع ناسيونال
لويس سواريز. (تويتر)
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شارك المهاجم لويس سواريز للمرة الأولى في تدريب فريقه الجديد ناسيونال الأورغواياني، الذي انضم إليه الأسبوع الماضي، وبدأ معه الاستعدادات لمواجهة أتلتيكو جويانيانسي البرازيلي المقررة اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي كوبا سود أميركانا.

وبدأت التدريبات، التي أقيمت في مجمع لوس سيسبيدس الرياضي بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي، حيث قام اللاعبون بإحماء شامل وتمارين متنوعة بقيادة المعد البدني، وفي وقت لاحق، شارك اللاعبون في مباراة غير رسمية، وهو ما يفعلونه عادة في الأيام السابقة للمباريات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان سواريز سيخوض أمام أتلتيكو جويانيانسي أول مباراة له مع ناسيونال، الذي سبق ولعب بين صفوفه في بداية مسيرته الاحترافية بين العامين 2005 و2006.

وظهر سواريز (35 عاما) للمرة الأولى رسميا بقميص ناسيونال في الثالث من مايو 2005 أمام جونيور الكولومبي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وخسر الفريق الأوروغواياني حينها (2-3) تحت قيادة مدربه آنذاك، مارتين لاسارتي.

وشارك الهداف التاريخي للسيليستي (69 هدفا) مع الفريق في 48 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، 12 في مباريات رسمية، وثلاث في مباريات ودية.

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