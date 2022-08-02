Atwasat

السوبر السعودي المصري آخر تجارب أكبر ملاعب مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 10:18 صباحا
السوبر السعودي المصري آخر تجارب أكبر ملاعب مونديال قطر 2022
ملعب «لوسيل» من الداخل. (تويتر)
alwasat radio

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لاستضافة كأس العالم في قطر 2022، أمس الإثنين، موضحة أن هناك مباراة على كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري والسعودي في التاسع من سبتمبر المقبل، ويستضيفها استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022.

المباراة يعقبها حفل غنائي، كما قال الأمين العام للجنة حسن الذاودي: «تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات كأس العالم في 21 نوفمبر المقبل، يعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات كأس العالم حيث سيشكل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عندما يستضيف نهائي البطولة في 18 ديسمبر المقبل»، بحسب «رويترز».

ويتسع الاستاد، الذي يقع على بُعد 15 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، إلى أكثر من 80 ألف متفرج، ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل تذاكر المباراة التي يستضيفها إستاد لوسيل بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل الدوري المصري الممتاز والذي من المرجح أن يكون الزمالك، حيث يتصدر الزمالك المسابقة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز قبل ست مباريات على نهاية البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
إلى السيد اللواء أسامة جويلي

إلى السيد اللواء أسامة جويلي
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 متر حرة
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 متر ...
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
إنجلترا تحرز أول لقب في بطولة أوروبا للسيدات على حساب ألمانيا
إنجلترا تحرز أول لقب في بطولة أوروبا للسيدات على حساب ألمانيا
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
نيمار يتصدى لمنتقدي ميسي بعد السوبر الفرنسي في تل أبيب
نيمار يتصدى لمنتقدي ميسي بعد السوبر الفرنسي في تل أبيب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع النصر الليبي
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع ......
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو...
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم ......
المزيد
السوبر السعودي المصري آخر تجارب أكبر ملاعب مونديال قطر 2022
السوبر السعودي المصري آخر تجارب أكبر ملاعب مونديال قطر 2022...
تعديلات وتغييرات في مواعيد دوري أبطال آسيا 2024
تعديلات وتغييرات في مواعيد دوري أبطال آسيا 2024...
«برشلونة» يبيع حصة جديدة بنسبة بـ25% لزيادة إيراداته مقابل 102 مليون دولار
«برشلونة» يبيع حصة جديدة بنسبة بـ25% لزيادة إيراداته مقابل ......
نيمار يتصدى لمنتقدي ميسي بعد السوبر الفرنسي في تل أبيب
نيمار يتصدى لمنتقدي ميسي بعد السوبر الفرنسي في تل أبيب...
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط