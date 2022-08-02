السوبر السعودي المصري آخر تجارب أكبر ملاعب مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لاستضافة كأس العالم في قطر 2022، أمس الإثنين، موضحة أن هناك مباراة على كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري والسعودي في التاسع من سبتمبر المقبل، ويستضيفها استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022.

المباراة يعقبها حفل غنائي، كما قال الأمين العام للجنة حسن الذاودي: «تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات كأس العالم في 21 نوفمبر المقبل، يعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات كأس العالم حيث سيشكل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عندما يستضيف نهائي البطولة في 18 ديسمبر المقبل»، بحسب «رويترز».

ويتسع الاستاد، الذي يقع على بُعد 15 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، إلى أكثر من 80 ألف متفرج، ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل تذاكر المباراة التي يستضيفها إستاد لوسيل بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل الدوري المصري الممتاز والذي من المرجح أن يكون الزمالك، حيث يتصدر الزمالك المسابقة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز قبل ست مباريات على نهاية البطولة.