تعديلات وتغييرات في مواعيد دوري أبطال آسيا 2024

القاهرة - بوابة الوسط

سينطلق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2023-2024 في الثامن من أغسطس العام المقبل، بينما تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المواعيد الجديدة لبطولتي الأندية القارية، حيث ستقام الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا في الفترة بين 12 فبراير و24 أبريل 2024 بينما يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في 11 و18 مايو 2024، بحسب «رويترز».

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023-2024 من خلال الدور التمهيدي في أول أغسطس 2023 بينما تقام مباريات دور المجموعات في الفترة بين 18 سبتمبر و14 ديسمبر.

وسيقام قبل نهائي المناطق في فبراير 2024 على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة في الخامس من مايو 2024.

كما تم المصادقة على استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين وتم بدلاً منها اعتماد خوض وقت إضافي وكذلك ركلات ترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، وسيتم تطبيق الأمر في مسابقات الأندية اعتباراً من موسم 2023-2024.