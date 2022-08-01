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«برشلونة» يبيع حصة جديدة بنسبة بـ25% لزيادة إيراداته مقابل 102 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 05:13 مساء
«برشلونة» يبيع حصة جديدة بنسبة بـ25% لزيادة إيراداته مقابل 102 مليون دولار
جوان لابورتا. (إنترنت)
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أعلن رئيس «برشلونة» جوان لابورتا، اليوم الإثنين، أن النادي باع حصة 25% من شركة الإنتاج السمعي والبصري الخاص به لشركة «سوسيوس» للخدمات الرقمية مقابل 100 مليون يورو (102 مليون دولار)، في الوقت الذي يكثف فيه العملاق الإسباني جهوده لتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي لتقديم الوافد الجديد جول كوندي القادم من «إشبيلية»: إن شركة «سوسيوس ستكون الشريك التقني لـ«برشلونة» بموجب هذه الاتفاقية، ويستخدم «برشلونة عديد الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، بحسب «رويترز».

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وتأتي الصفقة بعد أن باع النادي الشهر الماضي 15% أخرى من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة «سيكس ستريت» الأميركية، مما أعطى هذه المجموعة حصة تبلغ 25%.

وتعاقد «برشلونة» مع رافينيا جناح البرازيل من «ليدز يونايتد»، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من «بايرن ميونيخ» بعد أن اشترت «سيكس ستريت» الحصة الأولى، البالغة 10%.

وقال لابورتا، الذي ترأس النادي في واحدة من أفضل فتراته بين 2003 و2010، في أغسطس 2021 إن إجمالي ديون النادي 1.35 مليار يورو منها 673 مليونًا مستحقة للبنوك.

وفي يونيو، وافق «برشلونة» على بيع حصة أقلية من قسم التراخيص والتسويق والتنازل عما يصل إلى 25% من دخله من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني.

ووقع النادي أيضًا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع «سبوتيفاي» في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو، ووافق على خطط مالية في ديسمبر لتجديد ملعب «كامب نو».

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