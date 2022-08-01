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إنجلترا تحرز أول لقب في بطولة أوروبا للسيدات على حساب ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 02:22 مساء
إنجلترا تحرز أول لقب في بطولة أوروبا للسيدات على حساب ألمانيا
منتخب سيدات إنجلترا. (إنترنت)
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أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم، بعد الفوز (2-1) على ألمانيا، بعد وقت إضافي، الأحد، لتنال لقبها الأول على الإطلاق على أرضها وأمام رقم قياسي من المشجعين.

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وافتتحت إيلا تون مهاجمة إنجلترا التسجيل بتسديدة ساقطة رائعة في الدقيقة 62 وبعد لحظات من المشاركة، لكن لينا ماجول أدركت التعادل لألمانيا قبل 17 دقيقة من النهاية بتسديدة من مدى قريب.

وانتهى الوقت الأصلي (1-1)، ولجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، واستمرت النتيجة دون تغيير حتى سجلت كول كيلي مهاجمة إنجلترا هدف الانتصار الثمين بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 110.

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