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من تل أبيب.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الأبطال الفرنسي على حساب نانت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 10:21 مساء
من تل أبيب.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الأبطال الفرنسي على حساب نانت
ليونيل ميسي لاعب باريس سان جريمان يحتفل بهدفه في مرمى نانت في كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم. الأحد 31 يوليو 2022 (تويتر)
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تُوج باريس سان جريمان بطل الدوري، بلقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على نانت بطل الكأس 4-صفر، الأحد في تل أبيب.

سجل أهداف فريق العاصمة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (22) والبرازيلي نيمار (45+5 و82 ركلة جزاء) والإسباني سيرخيو راموس (57).

وتُعدّ هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرزها ليل على حساب سان جرمان بالذات 1- صفر.

وكان الاتحاد الفرنسي قرر في مارس الماضي على إقامة نهائي كأس السوبر في إسرائيل للسنة الثانية على التوالي بعد النسخة الأولى التي شهدت حضوراً جماهيرياً كاملاً في ملعب بلومفيلد في 1 أغسطس من العام الماضي.

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