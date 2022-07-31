سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع النصر الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى مجلس إدارة نادي سموحة المصري، إجراءات التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي سموحة، اليوم الأحد، «إن النادي حسم بالفعل ضم جونيور أجايي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر».

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وأضاف: «أجايي أنهى ارتباطه مع النصر الليبي بعد نجاح تجربته معه والذي كان لمدة ستة أشهر فقط وحصلنا على توقيعه في صفقة انتقال حر».

وسبق لأجايي اللعب للأهلي المصري قبل الانتقال إلى النصر الليبي.