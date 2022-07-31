البرازيل بطل كأس العالم الإلكترونية لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج المنتخب البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم الإلكترونية للعام 2022، بعد منافسة شديدة مع عدد من الدول الأوروبية خلال البطولة التي أقيمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن البطولة التي أقيمت في كوبنهاغن لمدة ثلاثة أسابيع اختتمت بحصول منتخب البرازيل على اللقب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف «فيفا»: «تفوقت البرازيل على الدول الأوروبية الكبرى أثناء طريقها إلى النهائي، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا حاملة لقب النسخة الأخيرة».