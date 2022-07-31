ريال مدريد يستعد للسوبر الأوروبي بهزيمة يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط

فاز ريال مدريد (2-0) على يوفنتوس وديًا في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لريال من ركلة جزاء في الدقيقة 19 وأكد ماركو أسينسيو الانتصار في الدقيقة 69 بعد أداء مقنع من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بحسب «رويترز».

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وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة الأساسية التي هزمت ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي في تجربة جادة قبل مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبية في العاشر من أغسطس المقبل في فنلندا.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال (0-1) من غريمه برشلونة وتعادل (2-2) مع كلوب أميركا المكسيكي.