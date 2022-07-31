مونديال قطر يعرقل تصفيات أمم أفريقيا و«كاف» يلجأ للتأجيل

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأحد، تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في سبتمبر المقبل إلى موعد لاحق لإفساح المجال أمام المنتخبات الأفريقية الخمسة المتأهلة لنهائيات كأس العالم في قطر للاستعداد بصورة أفضل للبطولة بخوض بعض المباريات الإعدادية للبطولة العالمية.

ولم يجر الإعلان عن تأجيل جولة التصفيات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأجيل النهائيات القارية التي كانت مقررة في ساحل العاج في يونيو 2023 إلى يناير 2024، بحسب «رويترز».

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وانتقد بعض المدربين موعد التصفيات القارية قائلين إنه «يفترض أن تخوض فرقهم خلال هذا التوقيت مواجهات مع فرق من قارات أخرى»، والدول الأفريقية الأخرى التي تأهلت لنهائيات قطر هي الكاميرون وغانا والمغرب وتونس والسنغال.

وبعد إقامة أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في يونيو الماضي تتبقى أربع جولات.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «تقرر تأجيل موعد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات إلى يومي 20 و28 مارس العام المقبل على أن تقام الجولة الخامسة في يونيو 2023 والجولة السادسة في سبتمبر من العام المقبل».