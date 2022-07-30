بـ«هاتريك» غيسوس.. آرسنال يكتسح إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق «آرسنال» الإنجليزي، فوزًا كبيرًا للمباراة الثانية على التوالي، على «إشبيلية» بنتيجة (6-0) خلال المباراة الودية التي أُقيمت بينهما على استاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن. في مبارياته التحضيرية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وسجل غابريل غيسوس مهاجم «آرسنال» الجديد 3 أهداف «هاتريك» وبوكايو ساكا (هدفين) وإيدي نيكيتاه هدف.

وجاء فوز «آرسنال» على «إشبيلية» بعد أيام من الانتصار على «تشيلسي» بنتيجة 4-0.

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ويفتتح «آرسنال» مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة «كريستال بالاس»، يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب «سيلهرست بارك».