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صولة يلتحق بالعربي الكويتي بعد الشفاء من الملاريا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 30 يوليو 2022, 03:15 مساء
صولة يلتحق بالعربي الكويتي بعد الشفاء من الملاريا
محمد صولة. (فيسبوك)
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التحق اللاعب الدولي الليبي محمد صولة بتدريبات فريقه العربي الكويتي في معسكره الإعدادي بتونس بعد رحلة علاج استمرت أكثر من شهر في تونس للتعافي من داء الملاريا والذي أُصيب به بعد عودته من غينينا الاستوائية ومشاركته مع المنتخب الوطني دفاعًا عن غلالة بلاده.

«صولة أقوى من الملاريا» هذه الشعار جرى رفعه في ليبيا والبحرين والكويت وتونس من جانب عشاق اللاعب المميز الذي ترك بصمة في كل الأندية التي احترف بها.

وخضع صولة للعلاج في مصحات تونس، وتابع نادي «العربي» الكويتي حالة لاعبه الدولي المحترف، بعد أن سادت حالة من القلق والترقب لحالة نجم «فرسان المتوسط»، وفريق «العربي» الكويتي محمد صولة، بعد الكشف عن إصابته بـ«الملاريا».

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