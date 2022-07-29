Atwasat

بايرن ميونخ يبحث عن بديل لـ«ليفاندوفسكي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 10:01 مساء
بايرن ميونخ يبحث عن بديل لـ«ليفاندوفسكي»
تدريبات من لاعبي فريق بايرن ميونيخ. (الإنترنت)
alwasat radio

يبدأ فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري، مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ بطل الكأس في مباراة السوبر الألمانية غدا السبت.

ويخوض بايرن المباراة من دون قلب هجوم بعد رحيل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولكن المدرب يوليان ناجلزمان يؤكد، وفقا لـ«رويترز» أن إمكانية التعاقد مع مهاجم بديل لا تزال قائمة.

وانضم ليفاندوفسكي الذي فاز بجائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي في يناير الماضي، إلى برشلونة الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري، ما ترك فراغا كبيرا في خط هجوم بطل ألمانيا.

وسيحل العملاق البافاري ضيفا على لايبزيغ من أجل التنافس على أول لقب في الموسم الجديد قبل أسبوع واحد فقط من موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني في الخامس من أغسطس المقبل.

وقال المدرب ناجلزمان الذي يستعد لبدء موسمه الثاني مع الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وفقا لـ«رويترز»: «ناقشنا كل هذه الاحتمالات مسبقا.. وبحثنا الموقف في ضوء رحيل ليفاندوفسكي وناقشنا السيناريوهات المختلفة.. لم نجلس مكتوفي الأيدي ولم نفشل في العثور على بديل مناسب».

مراقبة الوضع
وأضاف: «لا تزال أمامنا أربعة أسابيع قبل إغلاق باب الانتقالات.. لذا لا يزال من الممكن القيام بشيء.. نحن نراقب الوضع في السوق». 

- «الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور
- بالفيديو.. «برشلونة» يقدم نجمه الجديد ليفاندوفسكي في ميامي الأميركية
- ليفاندوفسكي: سعيد بالتواجد في برشلونة من أجل استعادة القمة

وحتى الآن تعاقد بايرن الذي توج بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة الموسم الماضي مع اللاعب الفرنسي الشاب ماتيس تيل ومع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت ومع المهاجم ساديو ماني ومع ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي.

وأشار ناجلزمان إلى أن التعاقد مع ماني لاعب ليفربول وقرب عودة إيريك مكسيم شوبو-موتنج من الإصابة تعتبر خيارات على مستوى خط الهجوم في الموسم الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب
فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»

فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»
صداع السلاح

صداع السلاح
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كاف» يؤجل مباريات سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا
«كاف» يؤجل مباريات سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا
تشيلي تطعن على قرار إنهاء حلمها في كأس العالم 2022
تشيلي تطعن على قرار إنهاء حلمها في كأس العالم 2022
الادعاء الإسباني يطالب بسجن نيمار
الادعاء الإسباني يطالب بسجن نيمار
فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي
فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي
«فورمولا 1».. ساينز الأسرع في أولى تجارب سباق المجر
«فورمولا 1».. ساينز الأسرع في أولى تجارب سباق المجر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو...
كريستيانو يتمسك بالرحيل و«مانشستر يونايتد» يروج لقميصه تحسبا للوداع الأخير
كريستيانو يتمسك بالرحيل و«مانشستر يونايتد» يروج لقميصه تحسبا......
المزيد
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل ......
بايرن ميونخ يبحث عن بديل لـ«ليفاندوفسكي»
بايرن ميونخ يبحث عن بديل لـ«ليفاندوفسكي»...
مانشستر سيتي يتلقى ضربة مع بداية الموسم الجديد
مانشستر سيتي يتلقى ضربة مع بداية الموسم الجديد...
«فورمولا 1».. ساينز الأسرع في أولى تجارب سباق المجر
«فورمولا 1».. ساينز الأسرع في أولى تجارب سباق المجر...
فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي
فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط