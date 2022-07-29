بايرن ميونخ يبحث عن بديل لـ«ليفاندوفسكي»

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري، مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ بطل الكأس في مباراة السوبر الألمانية غدا السبت.

ويخوض بايرن المباراة من دون قلب هجوم بعد رحيل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولكن المدرب يوليان ناجلزمان يؤكد، وفقا لـ«رويترز» أن إمكانية التعاقد مع مهاجم بديل لا تزال قائمة.

وانضم ليفاندوفسكي الذي فاز بجائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي في يناير الماضي، إلى برشلونة الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري، ما ترك فراغا كبيرا في خط هجوم بطل ألمانيا.

وسيحل العملاق البافاري ضيفا على لايبزيغ من أجل التنافس على أول لقب في الموسم الجديد قبل أسبوع واحد فقط من موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني في الخامس من أغسطس المقبل.

وقال المدرب ناجلزمان الذي يستعد لبدء موسمه الثاني مع الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وفقا لـ«رويترز»: «ناقشنا كل هذه الاحتمالات مسبقا.. وبحثنا الموقف في ضوء رحيل ليفاندوفسكي وناقشنا السيناريوهات المختلفة.. لم نجلس مكتوفي الأيدي ولم نفشل في العثور على بديل مناسب».

مراقبة الوضع

وأضاف: «لا تزال أمامنا أربعة أسابيع قبل إغلاق باب الانتقالات.. لذا لا يزال من الممكن القيام بشيء.. نحن نراقب الوضع في السوق».

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وحتى الآن تعاقد بايرن الذي توج بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة الموسم الماضي مع اللاعب الفرنسي الشاب ماتيس تيل ومع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت ومع المهاجم ساديو ماني ومع ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي.

وأشار ناجلزمان إلى أن التعاقد مع ماني لاعب ليفربول وقرب عودة إيريك مكسيم شوبو-موتنج من الإصابة تعتبر خيارات على مستوى خط الهجوم في الموسم الجديد.