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«فورمولا 1».. ساينز الأسرع في أولى تجارب سباق المجر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 05:30 مساء
«فورمولا 1».. ساينز الأسرع في أولى تجارب سباق المجر
سائق فيراري كارلوس ساينز. (الإنترنت)
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سجل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى الجولة 13 من بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم الجمعة.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن، حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام المركز الثاني مباشرة قبل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير القادم من موناكو.

التفوق على الجميع
وتفوق ساينز المتوج بلقب سباق جائزة بريطانيا الكبرى على الجميع في الجولة الصباحية اليوم عندما سجل دقيقة واحدة و18.750 ثانية متفوقا بفارق 0.130 ثانية على فرستابن سائق رد بول.

واحتل لوكلير صاحب المركز الثاني في قائمة السائقين بفارق 63 نقطة عن فرستابن، المركز الثالث في الجولة الصباحية بفارق 0.289 ثانية عن المتصدر.

وسجل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين رابع أسرع زمن في الجولة مستخدما إطارات لينة ومتقدما مباشرة على البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بينما احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز السادس.

هاميلتون في المركز السابع
واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات المركز السابع بفارق 0.960 ثانية عن ساينز. وسبق لهاميلتون الفوز بسباق جائزة المجر الكبرى ثماني مرات وهو رقم قياسي غير مسبوق.

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وللمرة الأولى استخدم فريق أستون مارتن جناحا جديدا جذابا واحتل سائقه الألماني سيباستيان فتيل بطل العالم سابقا أربع مرات المركز 11 في الجولة بعد يوم واحد من إعلانه الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، بينما احتل زميله الكندي لانس سترول المركز 12.

وأدخل فريق هاس أيضا تعديلات خارجية جديدة على سيارته التي جلس الدنمركي كيفن ماجنوسن خلف مقودها والتي بدت مشابهة كثيرا لسيارة فيراري. وبعد سباق المجر يوم الأحد ستبدأ عطلة البطولة.

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