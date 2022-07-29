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فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 05:00 مساء
فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي
فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة منتخبها النسائي.(الإنترنت)
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قال نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إنه سيعرض على كورين دياكر مدربة المنتخب النسائي الأول للبلاد تمديد عقدها مع الفريق بعد التأهل لقبل نهائي البطولة الأوروبية للعبة الشعبية هذا الأسبوع.

وقال لو جريت للصحفيين، وفقا لـ«رويترز» إن الاتحاد سيعرض على دياكر تمديد عقدها لعامين جديدين، مؤكدا ارتياح الاتحاد ورضاه بالأداء الذي قدمه الفريق في البطولة الأوروبية المقامة في إنجلترا رغم الهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي الأربعاء الماضي.

صورة جميلة لكرة القدم النسائية
وأوضح «لو جريت» أن هدف الوصول للدور قبل النهائي تحقق وأن المنتخب الفرنسي «قدم صورة جميلة لكرة القدم النسائية على المستوى الأعلى للعبة». وأضاف أنه سيعمل على إتمام توقيع العقد الجديد مع المدربة دياكرفي أقرب فرصة ممكنة.

وأشار «لو جريت»: «تغيير المدرب بعد عام أو عامين لا يفيد.. الاستقرار مطلوب.. كأس العالم 2023 والألعاب الأولمبية في باريس 2024 يجب ربطهما ببعضهما البعض. لذا التمديد لعامين جيد».

تأهل فرنسا لنهائيات كأس العالم 2023
وتأهلت فرنسا لنهائيات كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا وستستضيف مسابقة كرة القدم النسائية الأولمبية التي يجري التنافس فيها على المستوى الأعلى عالميا بعكس منافسة الرجال التي تقتصر المنافسة فيها على منتخبات تحت 23 عاما.

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وأردف «لو جريت»: «بالنسبة لكأس العالم الهدف هو الوصول لقبل النهائي.. يجب الاستفادة من كأس العالم أيضا في الاستعداد للألعاب الأولمبية التي ستقام على أرضنا».

ألمانيا × إنجلترا
وستلتقي ألمانيا وإنجلترا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني الشهير الأحد المقبل.

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