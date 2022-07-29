تشيلي تطعن على قرار إنهاء حلمها في كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

طعن الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفض شكواه ضد الإكوادور بسبب مزاعم عن أنها دفعت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان قرار «فيفا» الصادر في العاشر من يونيو، قد سمح للإكوادور بخوض النهائيات في قطر في نوفمبر المقبل، لكن الاتحاد التشيلي يواصل كل الإجراءات القانونية المتاحة لتغيير الأمر.

وطلب الاتحاد التشيلي في مايو الماضي من «فيفا» البت في أهلية لاعب إكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين ليثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم هذا العام.

وقالت تشيلي، وفقا لـ«رويترز» إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا العام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية العام 1998، كما ورد في أوراقه الرسمية.

شهادات مزورة

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى «فيفا»، والتي اطلعت عليها «رويترز»، شهادات ميلاده «المزورة» بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه. وذكر الاتحاد التشيلي في بيان: «من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري».

وتابع: «لا يمكن لعالم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة.. هذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية». وأشار إلى أنه أرسل أدلة إلى الفيفا وطلب التحقيق.

رد الاتحاد الإكوادوري

ونفى الاتحاد الإكوادوري ما اعتبرها «شائعات لا أساس لها» تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر. وقال في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «يجب أن نؤكد (ونعلن) أن بايرون كاستيو إكوادوري بكل السبل القانونية».

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ولعب كاستيو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة. وإذا خسرت الإكوادور نقاط المباريات التي شارك فيها كاستيو ربما كانت ستفقد مكانها في كأس العالم.

واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة، لكن إدواردو كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.

وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والسنغال وهولندا. وتنطلق كأس العالم في 21 نوفمبر.