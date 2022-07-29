«كاف» يؤجل مباريات سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في سبتمبر المقبل، حتى مارس 2023.

ويسمح هذا القرار، وفقا لـ«فرانس برس» للمنتخبات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي (المغرب وتونس والكاميرون والسنغال وغانا)، بخوض مباريات إعدادية للعرس العالمي مثلما طالبت سابقا.

وكانت نهائيات كأس الأمم الأفريقية مقررة في يونيو المقبل في كوت ديفوار لكن تم تأجيلها إلى يناير العام 2024 بسبب موسم الأمطار في كوت ديفوار خلال أشهر الصيف.

جدولة المباريات التأهيلية

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أرسل وثيقة إلى أعضاء لجنته التنفيذية جاء فيها «لقد أتاح تأجيل كأس أمم أفريقيا فرصة لإعادة جدولة المباريات التأهيلية المتبقية». كما سمح أيضا بـ«فتح مواعيد الفيفا في سبتمبر لمباريات دولية ودية استعدادا لكأس العالم».

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وتأجلت مباريات الجولتين الخامسة والسادسة التي كانت مقررة في مارس إلى الفترة من 12 إلى 20 يونيو بالنسبة إلى الجولة الخامسة، وإلى الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر بالنسبة للجولة السادسة الأخيرة. وأقيمت الجولتان الأولى والثانية في يونيو الماضي.