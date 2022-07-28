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رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع نجم بيرنلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 09:33 مساء
رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع نجم بيرنلي
اللاعب الإنجليزي دوايت مكنيل ينتقل إلى صفوف إيفرتون. (الإنترنت)
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أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع دوايت مكنيل من بيرنلي الذي هبط للدرجة الثانية، لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الجناح الإنجليزي البالغ عمره 22 عاما انضم للفريق المنتمي لمرسيسايد مقابل نحو 20 مليون جنيه إسترليني (24.24 مليون دولار).

وقال مكنيل، وفقا لـ«رويترز»: «السعادة لا تسعني بهذا الانتقال.. حين سمعت برغبة إيفرتون في التعاقد معي كنت انتظر على أحر من الجمر الانتهاء من الإجراءات سريعا لأني أعرف قدر ومكانة هذا النادي.

وأوضح اللاعب دوايت مكنيل القادم من بيرنلي: «اللعب تحت قيادة مدرب مثل فرانك لامبارد سيساعدني كثيرا على التطور والتحسن».

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ثالث صفقات إيفرتون
ويعد اللاعب مكنيل، ثالث صفقة يبرمها إيفرتون قبل انطلاق الموسم الجديد بعد زميله السابق في بيرنلي جيمس تاركوفسكي وروبن فيناجري.

ويستهل إيفرتون، الذي أفلت من الهبوط في آواخر الموسم الماضي ليحتل المركز 16، مشواره في الدوري في الموسم الجديد على ملعبه أمام تشيلسي في السادس من أغسطس.

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