رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم مولينا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم المدافع الأرجنتيني ناويل مولينا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، من أودينيزي لمدة خمس سنوات.

وقال مولينا، وفقا لـ«رويترز»: «أنا سعيد جدا بهذه الخطوة في مسيرتي وبأن أتلتيكو اهتم بي ومنحني فرصة لتحقيق حلمي باللعب هنا.. من جانبي سأتحمل المسؤولية دائما وسأقدم التضحيات وكل شيء لهذا النادي».

ولم يكشف التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنها تكلفت 20 مليون يورو (20.29 مليون دولار).

ويلعب مولينا (24 عاما) في الأساس بمركز الظهير الأيمن لكنه شارك كجناح وظهير مع أودينيزي في الموسم الماضي، وسجل سبعة أهداف كما قدم تمريرتين حاسمتين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ثالث صفقات أتلتيكو

وأصبح مولينا ثالث صفقة لأتلتيكو استعدادا للموسم الجديد بعد ضم الجناح صمويل لينو ولاعب الوسط أكسل فيتسل، وسيعزز الخيارات الدفاعية لفريق المدرب دييجو سيميوني الذي فقد جهود كيران تريبيير عقب انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي.

- «أتلتيكو مدريد» يغيير اسم ملعبه لهذا السبب

- رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو

- رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم نجم دورتموند

أرقامه

وخاض مولينا 70 مباراة تقريبا بجميع المسابقات مع أودينيزي عقب انتقاله من فريق الشباب لبوكا جونيورز. وساعده مستواه المتميز في خوض مباراته الدولية الأولى مع الأرجنتين في 2021 ويشمل رصيده الآن 16 مباراة دولية وساعد بلاده في التتويج بكأس كوبا أميركا العام الماضي.

ويبدأ أتلتيكو، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، مشواره بالموسم الجديد بزيارة إلى خيتافي يوم 15 أغسطس.