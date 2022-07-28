فيتل يعتزل سباقات «فورمولا 1» في نهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سائق أستون مارتن الألماني، سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في «فورمولا 1»، اليوم الخميس، اعتزاله في نهاية العام الجاري، منهيا مسيرة طويلة على الحلبات مكللة بالنجاحات.

وقال سيباستيان فيتل، وفقا لـ«رويترز»، إن أهدافه تغيرت وإنه يرغب في التركيز بشكل أكبر على شؤون أسرته واهتمامات أخرى خارج عالم الرياضة.

وتوج فيتل (35 عاما) سائق أستون مارتن حاليا بالألقاب العالمية الأربعة مع رد بول خلال الفترة ما بين 1010 و2013 كما سبق له القيادة لستة أعوام مع فريق فيراري.

وجاء إعلان فيتل المقيم في سويسرا قبل جائزة المجر الكبرى الجولة 13 من سباقات الموسم الحالي والجولة الأخيرة قبل عطلة البطولة في أغسطس المقبل.

إعلان الاعتزال

وأوضح فيتل في بيان مصور شرح فيه أسباب القرار عبر موقع «إنستغرام»: «الآن أعلن اعتزالي سباقات بطولة فورمولا 1 في نهاية موسم 2022.. أحب هذه الرياضة والتي كانت دوما وحسبما أتذكر محورية في حياتي».

وتابع: «لكن إلى جانب وجود حياة في حلبة السباق فهناك أيضا حياة بالنسبة لي خارج المضمار.. لم يقتصر اهتمامي أبدا على سباقات السيارات فقط.. إلى جانب السباقات لدي عائلة منذ وقت طويل.. وأحب التواجد بالقرب من أفرادها وتنامت لدي اهتمامات أخرى خارج فورمولا 1 أيضا».

التغير المناخي

وأشار فيتل الذي بدأ يهتم بأمور مثل التغير المناخي إلى أن فورمولا 1 بدأت تتعارض مع اهتماماته وحياته الشخصية. وقال السائق المخضرم عن ذلك «تحولت اهتماماتي من الفوز بالسباقات والقتال على ألقاب البطولة إلى الاهتمام بتربية أطفالي ونقل قيمي إليهم ومساعدتهم على النهوض عند التعثر والاستماع إليهم عندما يحتاجونني وعدم الاضطرار لتركهم والأهم من ذلك التعلم منهم والاسترشاد بآرائهم».

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وقال فيتل في مايو الماضي إن التغير المناخي دفعه للتساؤل عن وظيفته كسائق في هذه السباقات ودور السباقات في التلوث البيئي.