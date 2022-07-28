«فورمولا وان»: الألماني فيتل يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في الفورمولا وان، اليوم الخميس اعتزاله بنهاية العام الجاري، منهيًا مسيرة طويلة على الحلبات مكللة بالنجاحات.

وقال فيتل (35 عامًا): «لقد حظيت بامتياز العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين في الفورمولا وان على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وهناك الكثير لذكرهم وشكرهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويغادر بطل العالم مع ريد بول بين العامين 2010 و2013 الفئة الأولى بعد 15 عامًا فاز خلالها بـ53 سباقًا، وصعد إلى منصات التتويج 122 مرة، وانطلق من المركز الأول في 57 جائزة كبرى.