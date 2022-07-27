Atwasat

الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 07:43 مساء
الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين
بول بوغبا يحتاج إلى جراحة في الركبة وسيبغيب على إثرها عن يوفنتوس لمدة نحو شهرين. (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، النجم بول بوغبا، أصبح مهددا بالغياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، التي تعرض لها النجم الفرنسي خلال إحدى تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد. 

وأوصى الطاقم الطبي ليوفنتوس، وفقًا لـ«بي إن سبورت»، بضرورة خضوعه لجراحة في الركبة، سيبغيب على إثرها لمدة نحو شهرين. 

إصابة خطيرة
وجاءت توصية الطاقم الطبي بعد خضوع بوغبا لسلسلة من الفحوصات أثبتت خطورة الإصابة بشكل أكبر من التقديرات الأولية، خاصة أنها تعتبر امتدادًا لسلسلة من الإصابات التي تعرض لها اللاعب خلال العامين الماضيين مع فريقه السابق مانشستر يونايتد. 

- بوغبا يوجه ضربة موجعة ليوفنتوس قبل مواجهة برشلونة
- منظومة جديدة لبرشلونة أمام يوفنتوس في ثالث ودياته بأميركا

وفي حال غياب بوغبا لهذه المدة فسيعني ذلك عدم مشاركته في المباريات الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، إضافة إلى غيابه عن اثنتين من مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم
لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم
يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من أقدام ديمبلي برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الجولة الأميركية
يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من أقدام ديمبلي برشلونة قبل مواجهة ريال...
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني...
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة......
المزيد
الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين
الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين...
رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس
رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس...
دورتموند يعلن مدة غياب نجمه الجديد بعد «الورم السرطاني»
دورتموند يعلن مدة غياب نجمه الجديد بعد «الورم السرطاني»...
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب......
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط