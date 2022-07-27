الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، النجم بول بوغبا، أصبح مهددا بالغياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، التي تعرض لها النجم الفرنسي خلال إحدى تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد.

وأوصى الطاقم الطبي ليوفنتوس، وفقًا لـ«بي إن سبورت»، بضرورة خضوعه لجراحة في الركبة، سيبغيب على إثرها لمدة نحو شهرين.

إصابة خطيرة

وجاءت توصية الطاقم الطبي بعد خضوع بوغبا لسلسلة من الفحوصات أثبتت خطورة الإصابة بشكل أكبر من التقديرات الأولية، خاصة أنها تعتبر امتدادًا لسلسلة من الإصابات التي تعرض لها اللاعب خلال العامين الماضيين مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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وفي حال غياب بوغبا لهذه المدة فسيعني ذلك عدم مشاركته في المباريات الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، إضافة إلى غيابه عن اثنتين من مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا.