دورتموند يعلن مدة غياب نجمه الجديد بعد «الورم السرطاني»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بروسيا دورتموند، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الوافد الجديد سيباستيان هالير، سيغيب لشهرين على الأقل بعد خضوعه لجراحة عقب اكتشاف إصابته بورم في الخصيتين.

وقال المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، وفقًا لـ«رويترز» إن النادي يناقش مع الأطباء برنامج التعافي ولا يمكن في هذه اللحظة تحديد موعد عودته بدقة.

وأجرى مهاجم ساحل العاج البالغ عمره 28 عامًا الجراحة الأسبوع الماضي بعد اكتشاف الورم خلال معسكر تدريبي.

وانضم اللاعب المولود في فرنسا إلى دورتموند من أياكس أمستردام لمدة أربع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.

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وقال كيل قبل مباراة دورتموند في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام ميونيخ 1860، يوم الجمعة: «خضع سيباستيان لجراحة الأسبوع الماضي.. نطلب من الجميع الدعاء والصبر.. يجري حاليًا مناقشة برنامج التعافي وهناك عدة خيارات».

وتابع: «سيغيب سيباستيان لشهرين على الأقل وسنبلغكم بالمزيد عن موعد عودته بدقة بعد حصولنا على المعلومات المطلوبة».