الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

تنظر محكمة برشلونة قضية نيمار في الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر المقبل، والتي تضم قائمة متهمين تتمثل في اللاعب البرازيلي، الذي يلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان، ووالديه والرئيسين السابقين لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بسبب مخالفات في عمليه انتقاله إلى برشلونة العام 2013.

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ووفقاً لما ذكرته جريدة «الباييس» الإسبانية وما أفادت به مصادر قانونية للوكالة الإسبانية، ستعقد المحاكمة اعتبارًا من 17 أكتوبر على مدار سبع جلسات، يواجه خلالها المتهمون أحكامًا بالسجن لارتكاب جريمتي فساد واحتيال خلال المفاوضات التي دارات بين العامين 2011 و2013 وانتهت بانتقال نيمار إلى النادي الكتالوني، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

شكوى مجموعة الاستثمار البرازيلية

وبدأت القضية بشكوى من مجموعة (D.I.S) الاستثمارية البرازيلية، التي تملك 40% من حقوق انتقال نيمار، والتي زعمت أنها حصلت على أموال أقل مما كان يحق لها، وأن القيمة الحقيقية للصفقة لم يكشف عنها، في الوقت الذي كان يشغل فيه روسيل منصب رئيس برشلونة وبارتوميو نائبا للرئيس.

ويعتبر اتحاد النقابات الرياضية المحترفة في البرازيل، الذي ينضم إلى صندوق (D.I.S)، أن حقوقه، المتمثلة في الحصول على نسبة مئوية من حقوق الانتقال، قد انتُهكت أيضًا من قبل المتهمين، وطالب الادعاء العام بمعاقبة النجم البرازيلي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو، وخمس سنوات لروسيل.

كما طلب بالسجن لمدة عامين لوالد نيمار وعام واحد لوالدته، لارتكابهما جرائم فساد، وغرامة قدرها 1.4 مليون يورو لشركة (N&N) العائلية، ويطالب صندوق (D.I.S) بسجن بارتوميو، الذي كان نائبًا لرئيس النادي الكتالوني في وقت الأحداث المتعلقة بهذه القضية، لمدة خمسة أعوام.