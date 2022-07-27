يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من أقدام ديمبلي برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الجولة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي (2-2) في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب كوتون بول بولاية دالاس الأميركية، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وافتتح عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 34 ثم تعادل يوفنتوس بهدف للاعب مويس كين في الدقيقة 39، وبعد ثوان، تقدم برشلونة مجددا بهدف آخر لديمبلي، ثم تعادل يوفنتوس بالهدف الثاني لمويس كين في الدقيقة 52.

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ويلتقي برشلونة فريق نيويورك ريد بولز الأميركي الأحد المقبل، ضمن جولته بالولايات المتحدة، ثم بوماس أونام المكسيكي في كأس جوهان جامبر في السابع من أغسطس المقبل، قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني بمواجهة رايو فايكانو يوم 13 أغسطس المقبل.

كذلك يختتم يوفنتوس جولته في الولايات المتحدة بلقاء ريال مدريد الإسباني الأحد المقبل، على أن يستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بمواجهة ساسولو يوم 15 أغسطس المقبل، وسبق وفاز برشلونة على ريال مدريد في الدورة الودية نفسها بهدف نظيف.