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لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 10:43 مساء
لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم
النجم لويس سواريز يتوصل إلى اتفاق مع «ناسيونال» الأروغواياني للعودة إلى صفوفه. (الإنترنت)
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أعلن النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مساء الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق للعودة إلى صفوف ناديه الأوروغوياني السابق «ناسيونال»، ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وكان عقد لويس سواريز انتهى مع فريقه السابق «أتلتيكو مدريد»، الذي أمضى معه الموسمين الماضيين، قادمًا من «برشلونة» الإسباني.

وقال سواريز في مقطع فيديو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد توصلت الآن إلى اتفاق مسبق للانضمام إلى ناسيونال، وكان من المستحيل بالنسبة لي أن أقول لا لهذه الفرصة».

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وأضاف النجم الأوروغوياني: «آمل أن يتم حل التفاصيل النهائية قريبًا من أجل استكمال الصفقة رسميًا».

وغادر سواريز «ناسيونال» إلى أوروبا للمرة الأولى عندما انضم إلى فريق «جرونينجن» الهولندي من «ناسيونال» في العام 2006. وبعد موسم غادر إلى «أياكس»، وبعد أربع سنوات في أمستردام انضم إلى «ليفربول»، وقضى ثلاثة مواسم في «آنفيلد» قبل أن ينتقل إلى «برشلونة».

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