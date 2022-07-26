رسميا.. موكييلي ينضم إلى «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «باريس سان جيرمان»، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع متعدد الاستخدامات نوردي موكييلي لمدة 5 سنوات قادمًا من «رازن بال شبورت لايبزيغ».

وقال «باريس سان جيرمان» عبر موقعه على الإنترنت، وفقًا لـ«رويترز»: «في الرابعة والعشرين من عمره عاد إلى فرنسا ليرتبط مع باريس سان جيرمان بعقد حتى 2027.. لقد وجد منطقة يعرفها عن ظهر قلب وناديًا قابله عدة مرات».

وودع موكييلي، الذي انضم إلى «لايبزيغ» من «مونبلييه» منافس «سان جيرمان» المحلي في 2018، الفريق الألماني وجماهيره في وقت سابق اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قيمة الصفقة

وذكرت تقارير إعلامية أن المدافع البالغ عمره 24 عامًا وقع لبطل فرنسا مقابل 16 مليون يورو (16.19 مليون دولار) تشمل المكافآت.

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وخاض موكييلي 146 مباراة مع «لايبزيغ» في كافة المسابقات وساعده على بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، كما أحرز لقب كأس ألمانيا في أول لقب كبير لهذا النادي.

ويبدأ «باريس سان جيرمان» مشواره في الدوري في السادس من الشهر المقبل على ملعب «كليرمو».