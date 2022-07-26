«وست هام» يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «وست هام يونايتد» الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه الدولي المغربي نايف أكرد، قد خضع لعملية جراحية ناجحة.

وقال النادي في بيان، وفقاً لـ«فرانس برس»: «يؤكد نادي وست هام أن نايف أكرد خضع لجراحة ناجحة لإصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة الإعدادية للموسم ضد غلاسكو رينغرز الأسبوع الماضي».

وتعد اصابة أكرد (25 مباراة دولية) ضربة للمنتخب المغربي الذي يستعد لنهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب «أسود الأطلس» وديتين ضد تشيلي وباراغواي في 23 و27 سبتمبر المقبل، علماً بأنه وقع في مجموعة مونديالية صعبة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

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صفقة بارزة

وكان انتقال أكرد من «رين» إلى «وست هام» من الصفقات البارزة هذا الصيف لفريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، إذ قدرتها وسائل الإعلام بنحو 37 مليون دولار، لكنه لن يحمل ألوانه مطلع الموسم لتعافيه من هذه الجراحة.

وكان المدافع، الأعسر البالغ 26 عاماً، قضى موسمين مع «رين»، ويأمل في مساهمة إيجابية مع نادي العاصمة، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.