المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب، فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب العراقي، برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من كأس العرب تحت 20 عامًا.

وافتتح عبد الله رديف أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة (9) من الشوط الأول بعد تنفيذ ركلة جزاء. وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة (31) بعد مجهود فردي رائع.

وقلص المنتخب العراقي النتيجة عن طريق لاعبه الشافعي في الدقيقة (33) من الشوط الأول. وعزز عبد الله رديف تقدم المنتخب السعودي للشباب بهدف ثالث من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة (35).

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وواصل اشباب السعودية سيطرتهم على المباراة، ونجح عبد الله رديف في تسجيل الهدف الرابع للمنتخب السعودي والثالث له (هاتريك) بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة (80).

وبهذا الفوز حجز المنتخب السعودي للشباب مقعدًا في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا.