موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدافع الفرنسي نوردي موكييلي، المتوقع انضمامه إلى «باريس سان جيرمان»، رحيله عن نادي «لايبزيغ» بطل كأس ألمانيا في كرة القدم.

وقال اللاعب الدولي البالغ 24 عامًا، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «جماهير لايبزيغ، بعد 4 سنوات معًا، وصلت قصتنا إلى نهايتها».

صفقة منتظرة في «سان جيرمان»

ومن المتوقع إعلان تعاقد «سان جيرمان»، بطل الدوري الفرنسي، مع موكييلي في الساعات المقبلة، علمًا بأن نادي «تشيلسي» الإنجليزي كان يسعى أيضًا لضمه.

وسيسمح وصول هذا المدافع الذي خطا خطواته الأولى في «باريس أف سي» قبل انتقاله إلى «لافال» و«مونبلييه»، ثم «لايبزيغ» في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطريًا بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن، حيث يلعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

كما بإمكان موكييلي أن يلعب ضمن دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، وهو نظام يفضله المدرب الباريسي الجديد كريستوف غالتييه الذي حل بدلًا عن الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ثالث صفقات «باريس»

وسيصبح موكييلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من «بورتو» والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عامًا) من «رينس».

أرقامه

وأسهم موكييلي محليًا في حلول «لايبزيغ» في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا «بايرن ميونيخ» في العام 2021 والفوز بالكأس الموسم المنصرم، كما تألق على الساحة الأوروبية بوصوله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020 ومسابقة «يوروبا ليغ» 2022.

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ويشكل هذا الانتقال أيضًا لموكييلي فرصة جيدة لاختيار محتمل مع منتخب «الديوك» قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022 (21 نوفمبر-18 ديسمبر).

وارتدى موكيلي المتحدر من مونتروي، في منطقة باريس، قميص منتخب بلاده في مباراة ودية يتيمة كانت أمام فنلندا 2-صفر في 7 سبتمبر 2021 في ليون، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ودخل في نهاية اللقاء.