Atwasat

موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 05:36 مساء
موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»
ودّع موكييلي لايبزيغ وفي طريقه إلى سان جيرمان روني (ا ف ب/ارشيف)
alwasat radio

أكد المدافع الفرنسي نوردي موكييلي، المتوقع انضمامه إلى «باريس سان جيرمان»، رحيله عن نادي «لايبزيغ» بطل كأس ألمانيا في كرة القدم.

وقال اللاعب الدولي البالغ 24 عامًا، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «جماهير لايبزيغ، بعد 4 سنوات معًا، وصلت قصتنا إلى نهايتها».

صفقة منتظرة في «سان جيرمان»
ومن المتوقع إعلان تعاقد «سان جيرمان»، بطل الدوري الفرنسي، مع موكييلي في الساعات المقبلة، علمًا بأن نادي «تشيلسي» الإنجليزي كان يسعى أيضًا لضمه.

وسيسمح وصول هذا المدافع الذي خطا خطواته الأولى في «باريس أف سي» قبل انتقاله إلى «لافال» و«مونبلييه»، ثم «لايبزيغ» في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطريًا بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن، حيث يلعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

كما بإمكان موكييلي أن يلعب ضمن دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، وهو نظام يفضله المدرب الباريسي الجديد كريستوف غالتييه الذي حل بدلًا عن الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ثالث صفقات «باريس»
وسيصبح موكييلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من «بورتو» والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عامًا) من «رينس».

أرقامه
وأسهم موكييلي محليًا في حلول «لايبزيغ» في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا «بايرن ميونيخ» في العام 2021 والفوز بالكأس الموسم المنصرم، كما تألق على الساحة الأوروبية بوصوله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020 ومسابقة «يوروبا ليغ» 2022.

- نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
- مفاجأة: كريستيانو رونالدو مرفوض في باريس سان جيرمان

ويشكل هذا الانتقال أيضًا لموكييلي فرصة جيدة لاختيار محتمل مع منتخب «الديوك» قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022 (21 نوفمبر-18 ديسمبر).

وارتدى موكيلي المتحدر من مونتروي، في منطقة باريس، قميص منتخب بلاده في مباراة ودية يتيمة كانت أمام فنلندا 2-صفر في 7 سبتمبر 2021 في ليون، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ودخل في نهاية اللقاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر

كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد حُسِم الأمر

تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد ...
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس

قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس
«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية

«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020

ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود
الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد حُسِم الأمر
تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا ...
كريستيانو في قلعة اليونايتد لأول مرة بعد غياب لتقرير مصيره
كريستيانو في قلعة اليونايتد لأول مرة بعد غياب لتقرير مصيره
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر
موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»
موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني...
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف ......
المزيد
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن رحيل آرون رامسي
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن رحيل آرون رامسي...
«وست هام» يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية ناجحة
«وست هام» يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية ناجحة...
المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب
المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب...
موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»
موكييلي يودع «لايبزيغ».. ويقترب من «باريس سان جيرمان»...
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط