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كريستيانو في قلعة اليونايتد لأول مرة بعد غياب لتقرير مصيره

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 04:09 مساء
كريستيانو في قلعة اليونايتد لأول مرة بعد غياب لتقرير مصيره
كريستيانو في سيارته. (أرشيفية - إنترنت)
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ينضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالد، اليوم الثلاثاء، إلى فريقه مانشستر يونايتد للمرة الأولى، وأكدت تقارير إخبارية أن المهاجم المخضرم سيعود لمدينة مانشستر وسيتدرب اليوم للمرة الأولى مع باقي زملائه بالفريق ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد، بعد غيابه عن جولة الفريق في أستراليا وإندونيسيا.

وأضافت العديد من وسائل الإعلام أن كريستيانو سيعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة اليونايتد لبحث مستقبله خاصة وأنه يرغب في تغيير الأجواء.

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وذكرت أن المدير الفني الجديد للفريق، الهولندي إريك تين هاغ، طلب مقابلة اللاعب صاحب الـ37 عامًا لإقناعه بالبقاء وإغرائه بالمشروع الجديد للنادي.

ويبحث وكيل أعمال كريستيانو، جورجي مينديش عن ناد آخر يكمل فيه اللاعب مسيرته شرط أن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ويبرز اسم أتلتيكو مدريد.

وكان رونالدو انتقل لصفوف «الشياطين الحمر» في صيف 2021 بعد ثلاثة مواسم قضاها مع يوفنتوس الإيطالي، وذلك في حقبته الثانية مع الفريق بعد الأولى التي امتدت من 2003 وحتى 2009 حين انتقل لريال مدريد في حقبة ذهبية استمرت حتى 2018.

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