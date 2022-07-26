ألمانيا تعلن اكتمال صفوفها قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مساعدة مدرب المنتخب الألماني، بريتا كارلسون إن صفوف الفريق مكتملة قبل مواجهة فرنسا، غدًا الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات، المقامة في بريطانيا.

أضافت كارلسون في حديث مع الصحفيين «الجميع جاهز، ونحن محظوظين بجاهزية 23 لاعبة للمباراة، حارسة مرمى الفريق الاحتياطية ألموث شولت تعافت تقريبًا من الإنفلونزا، التي جعلتها تغيب عن مواجهة النمسا في دور الثمانية، والتي فازت بها ألمانيا 2-0».

وأضافت «تواجدت المهاجمة ليا شولر في قائمة الفريق قبل تلك المباراة، بعد عودتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها لم تشارك في المباراة».

وتسعى صاحبة الرقم القياسي في الفوز بأمم أوروبا برصيد 8 مرات، إلى الوصول للمباراة النهائية، الأحد المقبل، في ملعب ويمبلي من خلال الفوز على فرنسا، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي الأخرى بين إنجلترا والسويد.