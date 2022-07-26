بنزيما يطير للانضمام إلى تدريبات ريال مدريد واللحاق بأول ودية بعد الهزيمة من برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

تدرب الفرنسي كريم بنزيما الذي لم يسافر إلى لاس فيغاس لمواجهة برشلونة بصورة طبيعية في لوس أنجلوس ويسعى لخوض دقائقه الأولى في فترة الإعداد في ودية كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو.

وانضم اللاعب الفرنسي، الذي كان قد حصل على إذن ليحظى بأيام راحة أكثر، إلى معسكر الفريق الثلاثاء الماضي، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر ألا يسافر مع الفريق إلى لاس فيغاس لخوض مواجهة «الكلاسيكو» الودية التي فاز بها «البرسا» بهدف نظيف، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وشارك في التدريب بورخا مايورال الذي وصل إلى المدينة وانضم إلى الفريق خلال فترة الإعداد، ويستعد الفريق لأول مباراة رسمية في الموسم يوم العاشر من شهر أغسطس المقبل أمام إينتراخت في كأس السوبر الأوروبي.

وركز أنشيلوتي في التدريبات على بناء الهجمات من الوراء بأفضل صورة ممكنة، وأظهر التدريب حالة تركيز كبيرة من قبل الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، وبالمثل أيضًا داني سيبايوس.