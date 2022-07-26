داني ألفيش ينطلق في الدوري المكسيكي بعد حصوله على تأشيرة عمل

القاهرة - بوابة الوسط

حصل النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيش، أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخ كرة القدم، على تأشيرة العمل الخاصة به في المكسيك، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه الجديد.

وأعلن النادي عبر تويتر «كل شيء أصبح جاهزًا من أجل ظهوره الأول مع بوماس، شكرنا الكبير لكل العاملين في سفارة المكسيك بغواتيمالا، وبشكل خاص القنصل أليخاندرو مارتينيز»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان صاحب الـ39 عامًا وصل الجمعة الماضية إلى مكسيكو سيتي، ثم أجرى الكشف الطبي الاعتيادي في اليوم التالي مباشرة قبل توقيع العقود، وتقديمه رسميًا أمام وسائل الإعلام.

ويعد ألفيش، الذي شارك في كأس العالم مرتين في 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل مع «السيليساو»، أحد أكثر الصفقات جماهيرية في تاريخ الدوري المكسيكي.

وبعد إنهاء كافة الأمور، سافر ألفيش إلى غواتيمالا من أجل الحصول على تأشيرة العمل، وهو الإجراء الأخير الذي كان ينقصه لتسجيله في قوائم رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري المكسيكي.

وبهذا أصبح النجم البرازيلي المخضرم، المتوج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الإسباني، جاهزًا للمشاركة مع بوماس في المباريات، ومن المنتظر أن يكون ظهوره الرسمي الأول عندما يستقبلون مازاتلان غدًا الأربعاء ضمن خامس جولات البطولة الافتتاحية من الدوري في المكسيك.