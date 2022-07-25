Atwasat

النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 متر حواجز بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 12:05 مساء
النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 متر حواجز بمونديال ألعاب القوى
النيجيرية توبي أموسان. (إنترنت)
alwasat radio

أحرزت النيجيرية توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 متر حواجز بعد أقل من ساعتين على تحطيم الرقم القياسي العالمي، الأحد، في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت أموسان 12.06 ثانية، محققة رقما قياسيا جديدا لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/سا) وذلك بعدما حققت قبل ساعة و50 دقيقة في نصف النهائي 12.12 ثانية محطمة رقم الأميركية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن، بحسب «فرانس برس».

وعادت الفضية إلى الجامايكية بريتاني أندرسون (12.23 ث)، والبرونزية لبطلة الأولمبياد البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين (12.23 ث).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية النفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية النفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب العالمي لسباق 800 متر في «يوجين»
الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب العالمي لسباق 800 متر في «يوجين»
ذهبية سباق 5 آلاف للنرويجي إنغيبريغتسين في ألعاب القوى
ذهبية سباق 5 آلاف للنرويجي إنغيبريغتسين في ألعاب القوى
النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 متر حواجز بمونديال ألعاب القوى
النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 متر حواجز ...
الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب الطويل
الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب الطويل
الفرنسي ماير يحرز لقبه العالمي الثاني في مسابقة العشارية
الفرنسي ماير يحرز لقبه العالمي الثاني في مسابقة العشارية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني...
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف ......
المزيد
ذهبية ورقم قياسي للسويدي دوبلانتيس في القفز بالزانة بـ«مونديال يوجين»
ذهبية ورقم قياسي للسويدي دوبلانتيس في القفز بالزانة ......
الميدالية القياسية الـ20 لفيليكس بعد تتويج سيدات الولايات المتحدة بذهبية التتابع
الميدالية القياسية الـ20 لفيليكس بعد تتويج سيدات الولايات ......
ذهبية التتابع 4 مرات 400 متر لرجال الولايات المتحدة في «مونديال يوجين»
ذهبية التتابع 4 مرات 400 متر لرجال الولايات المتحدة في ......
الفرنسي ماير يحرز لقبه العالمي الثاني في مسابقة العشارية
الفرنسي ماير يحرز لقبه العالمي الثاني في مسابقة العشارية...
الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب الطويل
الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط