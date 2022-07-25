النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 متر حواجز بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت النيجيرية توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 متر حواجز بعد أقل من ساعتين على تحطيم الرقم القياسي العالمي، الأحد، في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت أموسان 12.06 ثانية، محققة رقما قياسيا جديدا لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/سا) وذلك بعدما حققت قبل ساعة و50 دقيقة في نصف النهائي 12.12 ثانية محطمة رقم الأميركية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن، بحسب «فرانس برس».

وعادت الفضية إلى الجامايكية بريتاني أندرسون (12.23 ث)، والبرونزية لبطلة الأولمبياد البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين (12.23 ث).