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سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 11:03 صباحا
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
الأميركيات تاليثا ديجز وآبي ستاينر وبريتون ويلسون وسيدني ماكلوجلين، يحتفلن بذهبية سباق التتابع أربعة في 400 متر، ببطولة العالم. (رويترز)
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احتفظت سيدات الولايات المتحدة بذهبية سباق التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم لألعاب القوى للمرة الثالثة على التوالي، إذ تفوقن بفارق كبير على جاميكا وبريطانيا على الترتيب بزمن ثلاث دقائق و17.79 ثانية.

ومنحت تاليثا ديجز بداية مثالية لأميركا، وحافظت آبي ستاينر على الصدارة أمام الجاميكية جانيف راسل، بعد يوم من قيادتها أميركا لذهبية التتابع أربعة في 100 متر، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يتغير الأمر حتى الجولة الأخيرة بقيادة سيدني ماكلوجلين، التي كانت كسرت الزمن العالمي لسباق 400 متر حواجز يوم الجمعة، إذ أنهت آخر 400 متر في 47.91 ثانية.

وقالت ديجز «أردت تقديم كل ما لدي للفريق. كان شعورا رائعا».

فضية لجاميكا وبرونزيه لبريطانيا
ونالت جاميكا، صاحبة برونزية الدوحة 2019، الفضية بزمن ثلاث دقائق و20.74 ثانية، فيما ذهبت البرونزية إلى بريطانيا.

ولم تشارك أليسون فيلكس، أكثر رياضية حصولا على ميداليات في منافسات المضمار على الإطلاق، في النهائي لكنها ستحصل على ميداليتها رقم 20 في بطولة العالم بعد مشاركتها المفاجئة في التصفيات.

وكانت فيلكس أسهمت في حصول أميركا على برونزية سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر في اليوم الأول للبطولة، فيما كان يعتقد أنه سباقها الأخير قبل اعتزالها هذا العام.

وفي لفتة رمزية، قرر المنظمون أن يكون سباق التتابع للسيدات هو الأخير في البطولة، بدلا من سباق الرجال للمرة الأولى على الإطلاق.

وأنهت أميركا البطولة في الصدارة برصيد 13 ذهبية، بينما حصلت على مجموع 33 ميدالية وهو رقم قياسي.

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وقالت ديجز «أنا ممتنة للمشاركة والمنافسة في هذه البطولة.. الحصول على ذهبيتين مع الفريق الأميركي أمر رائع».

وأضافت العداءة الأميركية بريتون ويلسون «الأجواء كانت مختلفة بالتأكيد. كانت الجماهير رائعة ودفعتني لتقديم أفضل ما عندي».

ووصفت ماكلوجلين الليلة بأنها لا تصدق، قائلة «أنا فخورة بهذا الفريق الشاب الذي تم اختياره في آخر لحظة.. أنا ممتنة لوجودي في هذا الفريق».

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