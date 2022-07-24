«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور

القاهرة - بوابة الوسط

حسم برشلونة لصالحه مباراة «الكلاسيكو» الودية، في مواجهة منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، بعد أن تغلب عليه بهدف، اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

وأمام عشرات الآلاف، الذين احتشدوا في مدرجات إستاد إليغانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، حقق برشلونة فوزًا معنويًا مهمًا على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.

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وسجل البرازيلي رافينيا، المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، وشهدت المباراة أول مشاركة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم إلى برشلونة أيضًا قبل أيام.

لكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد حرم ليفاندوفسكي من هز الشباك حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من ليفاندوفسكي وزملائه.