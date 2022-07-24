فيرستابن يتوج بجائزة فرنسا الكبرى لـ«فورمولا 1» أمام هاميلتون

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الأحد، لقب جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، على حلبة بول ريكار في لو كاستيليه.

وتقدم حامل اللقب ومتصدر الترتيب على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ومواطنه جورج راسل، بحسب «فرانس برس».

وجانب الحظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي انطلق من الصدارة، إلا أنه اضطر للانسحاب في سيناريو كارثي في اللفة 18 (من أصل 53) بعدما فقد السيطرة عل سيارته الحمراء لتنزلق وتصطدم بحائط الأمان، ليتأخر بفارق 63 نقطة عن فيرستابن.