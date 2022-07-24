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منتخب جنوب أفريقيا يحرز لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 12:01 صباحا
منتخب جنوب أفريقيا يحرز لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات
المنتخب الجنوب أفريقي للسيدات يفوز المنتخب المغربي (2-1) ويتوج بكأس أمم أفريقيا للسيدات. (الإنترنت)
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توج المنتخب الجنوب أفريقي لكرة القدم للسيدات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، لأول مرة في تاريخه، اليوم السبت.

وجاء تتويج المنتخب الجنوب أفريقي، بعد فوزه على المنتخب المغربي، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الأمير مولاي عبدالله، في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات.

وافتتح المنتخب الجنوب أفريقي التسجيل عن طريق اللاعبه هيلدا ماغايا، في الدقيقة (63). وضاعفت نفس اللاعبة ماغايا النتيجة للمنتخب الجنوب أفريقي بالهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من المنتخب المغربي في الدقيقة (71).

وقلص المنتخب المغربي للسيدات الفارق في النتيجة بعدما سجل هدفا في الدقيقة (80)، عن طريق اللاعبة روزيلا، لكنه لم يكن كافيا لإعادة الحلم إلى أرض الواقع من جديد، ليخسر المنتخب العربي فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الوصول إلى النهائي
وبلغ المنتخب المغربي للسيدات النهائي إثر فوزه على المنتخب المتوج بلقب البطولة 11 مرة في 13 نسخة، نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 إثر التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل، تأهل منتخب جنوب أفريقيا للمباراة النهائية بعد فوزه على زامبيا في المربع الذهبي بهدف دون رد.

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كأس العالم 2023
وبصمت «لاعبات الأطلس» على مشوار جيد خلال جميع أدوار البطولة الأفريقية، قبل مباراة النهائي اليوم، حيث لم يتعرضوا للخسارة أمام أي منتخب، وسجلت اللاعبات المغربيات 8 أهداف فيما استقبلت شباكهن 3 أهداف.

ومباشرة بعد بلوغه نصف نهائي البطولة الأفريقية، ضمن منتخب المغرب التأهل إلى بطولة كأس العالم للسيدات 2023، كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

المنتخب الجنوب أفريقي للسيدات يفوز المنتخب المغربي (2-1) ويتوج بكأس أمم أفريقيا للسيدات. (الإنترنت)
المنتخب الجنوب أفريقي للسيدات يفوز المنتخب المغربي (2-1) ويتوج بكأس أمم أفريقيا للسيدات. (الإنترنت)
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