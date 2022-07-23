«فورمولا 1».. لوكلير أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق ابن إمارة موناكو شارل لوكلير، غدا الأحد، في جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما وضع سيارة فيراري أمام ثنائي ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرخيو بيريس.

وفي ظل معاقبة زميله الإسباني كارلوس ساينس الذي سينطلق الأحد من المركز الأخير بسبب تغيير وحدة الطاقة في سيارته، يجد لوكلير نفسه وحيداً في معركته مع ثنائي ريد بول، وفقا لـ«فرانس برس».

وكانت المنافسة محتدمة بين لوكلير وفيرستابن مع تفوق الأول بفارق ضئيل بلغ 0.008 ثانية عن الهولندي، بينما كان بيريس خلفهما بأربعة أعشار من الثانية.

لفة رائعة

وقال لوكلير: «كانت لفة رائعة ويتوجب علي الاعتراف بأني حظيت بمساعدة من كارلوس.. من دونه لكانت الأمور أكثر صعوبة.. إنه حقاً عمل فريق جماعي».

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وجاء ترتيب الجولة الثالثة من التجارب الرسمية كالتالي:

1. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.872

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:31.176

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:31.335

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:31.765

5. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:32.032

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.131

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:32.552

8. يوكي تسونودا (اليابان/الفاتاوري-ريد بول) 1:32.780

9. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 0.000

10. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 0.000