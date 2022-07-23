وست هام يقترب من التعاقد مع المهاجم الإيطالي سكاماكا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، اقتراب جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو الإيطالي، من الانتقال لصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير وفقا لـ«رويترز»، إن وست هام يونايتد توصل لاتفاق للتعاقد مع الإيطالي جيانلوكا سكاماكا، مقابل 30.5 مليون جنيه إسترليني (36.61 مليون دولار).

أرقام سكاماكا

وسجل سكاماكا البالغ عمره 23 عاما 16 هدفا في 36 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي. وشارك مع المنتخب الإيطالي لأول مرة العام الماضي وخاض سبع مباريات دولية دون أن يسجل أي هدف.

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وتعاقد وست هام مع المغربي نايف أكرد وألفونس أريولا وفلين داونز خلال فترة الانتقالات الحالية. واحتل فريق المدرب ديفيد مويز المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ويبدأ مشواره الموسم الجديد على أرضه أمام البطل مانشستر سيتي في السابع من الشهر المقبل.