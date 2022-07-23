العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار

القاهرة - بوابة الوسط

قال العداء البريطاني ماثيو هودسون- سميث، الذي فاز ببرونزية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، إنه حاول الانتحار في العام الماضي بسبب معاناته من الإصابة ومشكلات نفسية وتراكم الديون والعزلة خلال تفشي جائحة «كوفيد-19».

وقطع هودسون-سميث (27 عامًا) مسافة السباق في 44.66 ثانية ليحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أمس الجمعة، خلف الأميركي مايكل نورمان وعداء جرينادا كيراني جيمس.

محاولة الانتحار

وبعد منح بريطانيا رابع ميدالية في البطولة المقامة في يوجين بولاية أوريجون الأميركية قال هودسون-سميث للصحفيين، وفقًا لـ«رويترز»: «واجهت مشكلات نفسية كبيرة في 2021.. لا يعرف كثيرون ذلك لكني حرفيًا حاولت الانتحار».

وأوضح هودسون-سميث أنه فقد عقود الرعاية وتراكمت عليه الديون خلال إقامته في الولايات المتحدة، بينما كان يعاني الإصابات، كما غاب عن أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي.

وأضاف العداء البريطاني: «لم أتمكن من المشاركة في أولمبياد طوكيو لعدة أسباب.. وخلال جائحة كوفيد-19 بقيت في أميركا وحيدًا رغمًا عني.. أنا أحب أميركا لكني كنت أريد البقاء مع أسرتي. كان وضعًا صعبًا».

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