Atwasat

العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 10:29 مساء
العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار
العداء البريطاني هودسون سميث. (الإنترنت)
alwasat radio

قال العداء البريطاني ماثيو هودسون- سميث، الذي فاز ببرونزية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، إنه حاول الانتحار في العام الماضي بسبب معاناته من الإصابة ومشكلات نفسية وتراكم الديون والعزلة خلال تفشي جائحة «كوفيد-19».

وقطع هودسون-سميث (27 عامًا) مسافة السباق في 44.66 ثانية ليحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أمس الجمعة، خلف الأميركي مايكل نورمان وعداء جرينادا كيراني جيمس.

محاولة الانتحار
وبعد منح بريطانيا رابع ميدالية في البطولة المقامة في يوجين بولاية أوريجون الأميركية قال هودسون-سميث للصحفيين، وفقًا لـ«رويترز»: «واجهت مشكلات نفسية كبيرة في 2021.. لا يعرف كثيرون ذلك لكني حرفيًا حاولت الانتحار».

وأوضح هودسون-سميث أنه فقد عقود الرعاية وتراكمت عليه الديون خلال إقامته في الولايات المتحدة، بينما كان يعاني الإصابات، كما غاب عن أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي.

وأضاف العداء البريطاني: «لم أتمكن من المشاركة في أولمبياد طوكيو لعدة أسباب.. وخلال جائحة كوفيد-19 بقيت في أميركا وحيدًا رغمًا عني.. أنا أحب أميركا لكني كنت أريد البقاء مع أسرتي. كان وضعًا صعبًا».

- الأميركي نورمان يحرز ذهبية سباق 400 متر في مونديال ألعاب القوى
- الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح
- ذهبية ورقم قياسي عالمي للأميركية ماكلافلين في سباق 400 متر حواجز

عودة الثقة
وأردف هودسون-سميث: «تلقيت نصائح من والدتي وأشخاص آخرين. الآن سددت ديوني وتعاقدت مع بوما، والآن حصلت على هذه الميدالية. كان من الممكن أن ينهار كثيرون في هذه الظروف». وأكد أيضًا أن حصوله على أول ميدالية في بطولة العالم أعاد إليه الثقة بالنفس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا

المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح
الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح
فيرستابن الأسرع بجولة التجارب الحرة الأخيرة في فرنسا
فيرستابن الأسرع بجولة التجارب الحرة الأخيرة في فرنسا
رسميا.. «ليون» يتعاقد مع الظهير الأرجنتيني تاليافيكو
رسميا.. «ليون» يتعاقد مع الظهير الأرجنتيني تاليافيكو
المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا
المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم ...
العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار
العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني...
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
المزيد
منتخب جنوب أفريقيا يحرز لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات
منتخب جنوب أفريقيا يحرز لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات...
«فورمولا 1».. لوكلير أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى
«فورمولا 1».. لوكلير أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى...
وست هام يقترب من التعاقد مع المهاجم الإيطالي سكاماكا
وست هام يقترب من التعاقد مع المهاجم الإيطالي سكاماكا...
العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار
العداء البريطاني هودسون سميث يتحدث عن محاولته الانتحار...
المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا
المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط