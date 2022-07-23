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رسميا.. «ليون» يتعاقد مع الظهير الأرجنتيني تاليافيكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 06:47 مساء
رسميا.. «ليون» يتعاقد مع الظهير الأرجنتيني تاليافيكو
الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو ينضم إلى ليون الفرنسي قادما من اياكس امستردام الهولندي (ا ف ب / أرشيف)
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قال نادي أولمبيك «ليون» المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تعاقد مع المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، لاعب «أياكس أمستردام» بطل هولندا مقابل 4.2 مليون يورو (4.29 مليون دولار).

وقال «ليون» في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «يشعر أولمبيك ليون بسعادة لانضمام نيكولاس تاليافيكو إلى صفوفه.. فهو لاعب صاحب خبرة». وأكد «ليون» أنه كان بحاجة إلى مدافع استعدادًا للموسم المقبل.

وكان تاليافيكو، 29 عامًا، الذي خاض 40 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، يلعب في «أياكس» منذ يناير 2018.

بداية مسيرته
وبدأ مسيرته في الأرجنتين مع نادي «بانفيلد» في موسم 2010-2011 قبل أن يعار في الموسم التالي إلى إسبانيا لمصلحة نادي «ريال مورسيا» من الدرجة الثانية. ثم ارتدى ألوان «إنديبندينتي» منذ العام 2015، ولمدة ثلاث سنوات، حيث فاز معه بلقب كأس «سودأميريكانا» العام 2017.

وفاز تاليافيكو مع «أياكس» بالدوري الهولندي ثلاث مرات (2019، 2021 و2022)، كما أحرز لقب الكأس مرتين (2019 و2021) وأسهم أيضًا في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2019.

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وخاض 22 مباراة فقط مع نادي العاصمة الهولندية الموسم الماضي، محرزًا هدفين خلالها، بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

مسيرته مع المنتخب
ومع منتخب «ألبيسيليستي»، فاز لاعب «ليون» الجديد بكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) العام 2021 بعدما شارك في خمس من المباريات السبع.

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