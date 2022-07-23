فيرستابن الأسرع بجولة التجارب الحرة الأخيرة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سائق «رد بول» الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ومتصدر الترتيب العام أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بسباق جائزة فرنسا الكبرى في حلبة لو كاستوليه اليوم السبت، ما يرشحه للتفوق في التجارب التأهيلية الرسمية أيضًا.

وتفوق فيرستابن (24 عامًا) على الجميع، وفقًا لـ«رويترز» عندما قطع مضمار بول ريكار في زمن بلغ دقيقة واحدة و32.272 ثانية، مستخدمًا إطارات لينة، بينما احتل الإسباني كارلوس ساينز سائق «فيراري» المركز الثاني بفارق 0.354 ثانية.

ولا يشكل ساينز أي تهديد لفيرستابن لأن السائق الإسباني سيبدأ سباق الغد من المركز الأخير بسبب عقوبة تغيير المحرك بعد احتراق وحدة الطاقة في سيارته في الجولة الماضية في النمسا قبل أسبوعين.

لوكلير ثالث أسرع زمن في الجولة

وسجل شارل لوكلير سائق «فيراري» القادم من موناكو وأقرب منافسي فيرستابن على اللقب ثالث أسرع زمن في الجولة بفارق 0.637 ثانية عن سائق «رد بول» المرشح بقوة للتفوق في التجارب التأهيلية الرسمية في وقت لاحق من اليوم السبت. واشتكى لوكلير من الإطارات اللينة بعد أن انحرفت سيارته عن المسار قائلًا: «لا أعرف السبب في ذلك».

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هاميلتون في المركز الرابع

واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق «مرسيدس» وبطل العالم سبع مرات المركز الرابع في الجولة، متقدمًا مباشرة على المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز سائق «رد بول» الثاني في حين احتل البريطاني جورج راسل سائق «مرسيدس» الثاني المركز السادس.

وحصل سائق ألبين الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقًا على المركز السابع تلاه أليكس ألبون سائق وليامز وهو بريطاني ولد في تايلاند.