Atwasat

الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 05:00 مساء
الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح
الأسترالية باربر. (إنترنت)
alwasat radio

احتفظت الأسترالية لي كيلسي باربر بلقبها العالمي في مسابقة رمي الرمح عندما نالت ذهبية النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وتصدرت باربر البالغة من العمر 30 عاما وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، الدور النهائي برميها 66.91 متر في محاولتها الثالثة، بحسب «فرانس برس».
 
بذلك تكون متقدمة على الأميركية كارا وينغر صاحبة الفضية برميها 64.05 متر في محاولتها السادسة الأخيرة، واليابانية هاروكا كيتاغوتشي التي مالت البرونزية برميها 63.27 م في محاولتها السادسة الأخيرة أيضا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية وتحقق الثنائية
مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية وتحقق الثنائية
«بن شرقي» يعلن رحيله عن الزمالك
«بن شرقي» يعلن رحيله عن الزمالك
رسميا.. آرسنال يضم مدافع مانشستر سيتي
رسميا.. آرسنال يضم مدافع مانشستر سيتي
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة...
شوني ميلر تحرز ذهبية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بيوجين الأميركية
شوني ميلر تحرز ذهبية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني...
المزيد
الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح
الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح...
ذهبية ورقم قياسي عالمي للأميركية ماكلافلين في سباق 400 متر حواجز
ذهبية ورقم قياسي عالمي للأميركية ماكلافلين في سباق 400 متر ......
الأميركي نورمان يحرز ذهبية سباق 400 متر في مونديال ألعاب القوى
الأميركي نورمان يحرز ذهبية سباق 400 متر في مونديال ألعاب ......
شوني ميلر تحرز ذهبية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بيوجين الأميركية
شوني ميلر تحرز ذهبية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب ......
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط