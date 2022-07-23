الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظت الأسترالية لي كيلسي باربر بلقبها العالمي في مسابقة رمي الرمح عندما نالت ذهبية النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وتصدرت باربر البالغة من العمر 30 عاما وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، الدور النهائي برميها 66.91 متر في محاولتها الثالثة، بحسب «فرانس برس».



بذلك تكون متقدمة على الأميركية كارا وينغر صاحبة الفضية برميها 64.05 متر في محاولتها السادسة الأخيرة، واليابانية هاروكا كيتاغوتشي التي مالت البرونزية برميها 63.27 م في محاولتها السادسة الأخيرة أيضا.