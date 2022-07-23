ذهبية ورقم قياسي عالمي للأميركية ماكلافلين في سباق 400 متر حواجز

القاهرة - بوابة الوسط

حطمت العداءة الأميركية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز، في طريقها إلى ذهبية سباق 400 متر حواجز، أمس الجمعة، على ملعب هايوارد فيلد في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، بحسب «فرانس برس».

وقطعت ماكلافلين المسافة بزمن 50.68 ثانية، ماحية رقمها السابق 51.41 الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأميركية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي.

وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52.27 ث) والبرونزية للأميركية الأخرى دليلة محمد (53.13 ث).