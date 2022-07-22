رسميا.. آرسنال يضم مدافع مانشستر سيتي...

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب الأوكراني أولكساندر زينشينكو، قادما من صفوف فريق مانشستر سيتي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للاعب وعلق عليها: «مرحبا أولكساندر زينشينكو».
وكان اللاعب كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيله من مانشستر سيتي بشكل رسمي، وذلك بعد اتفاقه مع نادي آرسنال للانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية.
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رسالة وداع لجماهير السيتي
وكتب «زينشينكو» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «إنستغرام» مودعا جماهير مانشستر سيتي ومعلنا رحيله بشكل رسمي: «دائما في قلبي»، وذلك في إشارة من جانبه إلى انتهاء رحلته مع بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
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