رسميا.. آرسنال يضم مدافع مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب الأوكراني أولكساندر زينشينكو، قادما من صفوف فريق مانشستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للاعب وعلق عليها: «مرحبا أولكساندر زينشينكو».

وكان اللاعب كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيله من مانشستر سيتي بشكل رسمي، وذلك بعد اتفاقه مع نادي آرسنال للانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية.

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