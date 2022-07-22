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مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية وتحقق الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 06:48 مساء
مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية وتحقق الثنائية
البيروفية غارسيا ليون تتوج بذهبية 35 كلم مشيا في بطولة العالم لألعاب القوى بمونديال يوجين. (الإنترنت)
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توجت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون، اليوم الجمعة، بذهبية سباق 35 كلم مشيا في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت غارسيا ليون التي توجت باللقب العالمي لسباق 20 كلم مشيا يوم الجمعة الماضي، مسافة السباق بزمن 2:39:16 ساعة أمام البولندية كاتارينا دييبلو (2:40:03 س) والصينية شيجيي كيي يانغ (2:40:37 س).

وفرضت غارسيا ليون التي وضعت بلادها على جدول الميداليات للمرة الأولى في تاريخها عندما نالت لقب 20 كلم مشيا، سيطرتها على السباق الحديث العهد في العرس العالمي بعدما كانت المنافسة سابقا على مسافة 50 كلم مشيا، ونجحت في إنهائه برقم قياسي أميركي جنوبي.

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وتفوقت غارسيا ليون (28 عاما) مرة أخرى على منافستيها في سباق 20 كلم مشيا حيث نالت دييبلو الفضية بأفضل توقيت لها هذا الموسم، وكيي يانغ الفضية برقم قياسي آسيوي.

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