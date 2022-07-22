تين هاغ يسعى لتعزيز خياراته الهجومية في مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قال الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد، اليوم الجمعة، إن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يحتاج لتعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذا أراد المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وحتى الآن تعاقد يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسون ومع المدافع الهولندي تايرل مالاسيا ومع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

وتمكن مالاسيا فقط من الانضمام لفريقه الجديد في رحلته الخارجية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

تين هاغ يشعر بالقلق

وشعر تين هاغ، وفقا لـ«رويترز» بالرضا بتشكيلة خطي الوسط والهجوم الحالية في فريقه لكنه يشعر بقلق حول قدرة الفريق على التماسك والاستمرار طوال مدة الموسم ومن ثم فإنه يرغب في ضم مزيد العناصر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تين هاغ للصحفيين قبل اختتام يونايتد رحلته استعدادا للموسم بمواجهة أستون فيلا وديا في بيرث غدا السبت: «نحن بحاجة للمزيد من الخيارات في خط الهجوم.. هذا أساسي إذا أردنا تحقيق النجاح. الموسم طويل فعلا لكن أمامنا وقت لمليء هذا الفراغ».

وأضاف: «تعاقدنا مع إريكسن لتعزيز خط الوسط ولذا فنحن سعداء فعلا بهذا.. وأنا حقا سعيد بالأداء الذي يقدمه خط وسط فريقنا وخط هجومنا في الوقت الحالي.. لكني أعرف أيضا أن الموسم يتضمن الكثير من المباريات وكأس العالم ولذا فنحن بحاجة للمزيد من الخيارات.. تحتاج إلى تشكيلة جيدة لتحقيق النتائج المرجوة في نهاية الموسم».

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غموض حول مستقبل رونالدو

ولا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) مع الفريق غير واضح وغاب عن رحلة الفريق الخارجية الحالية التي شملت تايلاند وأستراليا «لأسباب عائلية».

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس المقبل.