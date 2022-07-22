رسميا.. برنتفورد الإنجليزي يتعاقد مع مدافع جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع بن ميي في صفقة مجانية بعد رحيل الأخير عن بيرنلي الذي هبط للدرجة الأدنى.

وارتبط ميي (32 عاما) خريج أكاديمية مانشستر سيتي بطل إنجلترا مع برنتفورد بعقد لمدة عامين، وفقا لـ«رويترز».

ولعب ميي أكثر من 350 مباراة في جميع المنافسات مع بيرنلي، كما وضع شارة القيادة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

مدرب برنتفورد معجب بعقليته الدفاعية

وعن لاعبه الجديد قال مدرب برنتفورد، توماس فرانك، وفقا لـ«رويترز»: «أمضى 6 أعوام ناجحة مع بيرنلي في الدوري الممتاز وأنا بالفعل معجب بعقليته الدفاعية.. هو يعرف كيف يدافع عن منطقة جزائه ويعرف كيف يتصدى للتسديدات (الموجهة نحو مرماه) وكيف يتفوق في المواجهات الثنائية».

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وأضاف المدرب: «سيضيف صفات قيادية للفريق ومزيدا من التفاهم وهذا مهم جدا.. لديه قدم يسرى جيدة جدا وهذا سيفيدنا في الكرات الثابتة.. وأتطلع لإضافته للتشكيلة».

وفي نهاية الدوري الممتاز في الموسم الماضي احتل برنتفورد المركز 13 برصيد 46 نقطة، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد في السابع من أغسطس المقبل عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي.